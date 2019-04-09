Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

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Нападающий петербургского «Зенит» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев прибыл в здание Пресненского суда на заседание, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболистов доставили в здание под конвоем.

Также на месте уже находятся другие фигуранты дела — брат форварда сине-бело-голубых Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

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По информации СМИ, следователь зачитает суть обвинительного заключения, далее начнется допрос потерпевших и свидетелей.

Футболисты содержатся в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года. 3 апреля игроку петербургской команды и полузащитнику «быков» продлили срок ареста до 25 сентября.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.