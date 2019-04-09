Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Нападающий петербургского «Зенит» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев прибыл в здание Пресненского суда на заседание, сообщает «Спорт-Экспресс».
Футболистов доставили в здание под конвоем.
Также на месте уже находятся другие фигуранты дела — брат форварда сине-бело-голубых Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.
По информации СМИ, следователь зачитает суть обвинительного заключения, далее начнется допрос потерпевших и свидетелей.
Футболисты содержатся в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года. 3 апреля игроку петербургской команды и полузащитнику «быков» продлили срок ареста до 25 сентября.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
#КокоринМамаев Павла Мамаева доставили в суд pic.twitter.com/RiYXw71MTa— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 9 апреля 2019 г.