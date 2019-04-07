Могильный рад успеху превзошедшего его рекорд Кучерова
Президент хабаровского «Амура» Александр Могильный поздравил нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова с новым достижением, сообщает RT.
Кучеров превзошел его рекорд по очкам среди российских легионеров в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Очень рад, что русские парни продолжают доминировать в НХЛ. Особенно доволен тем, что мой рекорд побил именно Никита Кучеров», — цитирует экс-хоккеиста инстаграм «Амура».
Он отметил, что давно наблюдает за выступлениями Кучерова и всегда был уверен в потенциале форварда.
«Главное, чтоб у него было хорошее здоровье. Теперь буду ждать, когда он станет обладателем Кубка Стэнли. Думаю, это произойдет очень скоро», — добавил Могильный.
По итогам регулярного чемпионата Кучеров набрал 128 очков (41 + 87), рекорд Могильного в сезоне-1992/93 был 127 (76 + 51).
Ранее Артем Дзюба поздравил Кучерова с рекордом результативности среди россиян в НХЛ.
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Весной 1993 года хабаровчанин Александр Могильный установил для российских игроков в Национальной Хоккейной Лиге планку, которая казалась недостижимой. 76 голов и 127 очков в регулярном сезоне. Спустя два месяца после этого в Майкопе родился Никита Кучеров. Сегодня он вошёл в историю, записав на свой счёт 128 результативный балл в сезоне. Браво, @nikitakucherov86 Александр Могильный, член Тройного золотого клуба: «Я очень рад, что русские парни продолжают доминировать в НХЛ. Особенно приятно, что мой рекорд превзошёл именно Никита Кучеров. Я слежу за его игрой очень давно и всегда говорил, что у него огромный потенциал. Желаю ему отменного здоровья и надеюсь, что в ближайшем будущем он станет и обладателем Кубка Стэнли, и олимпийским чемпионом».