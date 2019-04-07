Могильный рад успеху превзошедшего его рекорд Кучерова

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Президент хабаровского «Амура» Александр Могильный поздравил нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова с новым достижением, сообщает RT.

Кучеров превзошел его рекорд по очкам среди российских легионеров в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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«Очень рад, что русские парни продолжают доминировать в НХЛ. Особенно доволен тем, что мой рекорд побил именно Никита Кучеров», — цитирует экс-хоккеиста инстаграм «Амура».

Он отметил, что давно наблюдает за выступлениями Кучерова и всегда был уверен в потенциале форварда.

«Главное, чтоб у него было хорошее здоровье. Теперь буду ждать, когда он станет обладателем Кубка Стэнли. Думаю, это произойдет очень скоро», — добавил Могильный.

По итогам регулярного чемпионата Кучеров набрал 128 очков (41 + 87), рекорд Могильного в сезоне-1992/93 был 127 (76 + 51).

Ранее Артем Дзюба поздравил Кучерова с рекордом результативности среди россиян в НХЛ.