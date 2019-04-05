Подопечной Тутберидзе не хватало наставницы за границей

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Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева жалела о том, что приняла решение уйти от Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, передает Sports.

Спортсменка тренировалась у многих специалистов, на так и не встретила никого лучше Тутберидзе.

«Когда только переехала в Канаду, я ее очень часто вспоминала, скучала, она мне даже снилась», — вспоминает девочка.

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После олимпийского цикла фигуристка вместе с матерью решила, что нуждается в переменах.

«Я захотела вернуться домой и к Этери Георгиевне. Сначала с ней общалась мама, просила снова меня принять. Этери Георгиевна захотела, чтобы я позвонила лично. Мы поговорили. Я дала обещание никуда не уходить. И она меня взяла», — сказала Турсынбаева.

Ранее ученица Тутберидзе рассказала о таланте наставницы.