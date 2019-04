Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление своей жены Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на слова о супруге, передает «Советский спорт».

Российский спортсмен припомнил ирландцу его ошибки в личной жизни.

«Насильник. Ты просто насильник. Лицемер, который не может ответить за свои поступки. Справедливость найдет тебя. Мы еще встретимся», — написал Нурмагомедов в твиттере.

К посту было прикреплено фото Макгрегора с Терри Мюррей, которая обратилась к спортсмену с просьбой признать отцовство ее дочери, появившейся на свет в 2018 году.

Бойца подозревают в сексуальном насилии. Расследование проводит полиция Ирландии. Инцидент случился в декабре 2018 года в Дублине.

Ранее Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.

Rapist, you are Rapist.

You are a hypocrite who is not responsible for your actions. Justice will find you.

We will see.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/317rLK5TVN