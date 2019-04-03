Легенда футбола сравнил себя с Мбаппе
Легенда футбола Пеле сравнил себя с нападающим сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, передает «Советский спорт».
Он также высказался о том, что Мбаппе не стоит покидать французскую команду.
«Ему не нужно покидать «ПСЖ». Он должен продолжать делать все то же самое, и он станет лучшим в мире. Сравнения с Пеле? Пеле никогда не покидал «Сантос».
Он не такой красивый, как я. А если серьезно, то нас роднит способность решать исходы матчей, что было одной из моих сильных сторон. Ему может улыбнуться такая же футбольная удача, как и мне.
У меня был божий дар и удача. Я часто говорю молодым игрокам: «Сегодня футбол более физически изматывающий, чем в мое время». Мбаппе физически готов к достижению своих целей», — приводит слова Пеле AS.
Ранее сообщалось, что Роналду и Мбаппе осудили за стоимость их трансферов.