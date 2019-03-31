Шведская лыжница пожаловалась на травлю от российских фанатов

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Шведская лыжница Фрида Карлссон заявила, что российские болельщики писали спортсменке негативные комментарии после ее столкновения с Юлией Белоруковой, передает «Советский спорт».

Во время четвертьфинального спринтерского забега на завершающем этапе Кубка мира в Канаде шведка дважды зацепила палкой лицо Белоруковой. В ответ россиянка ударила соперницу.

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«После инцидента с Белоруковой в моем инстаграме началась волна критики от русских. Некоторые из них писали на английском, но большинство — на русском. Но здесь не о чем волноваться. Такая техника не только у меня. Это просто совпадение, что Белорукова оказалась позади меня и попала под удар. Я не специально», — цитирует Карлссон Expressen.

Ранее сообщалось, что инцидент с Белоруковой приведет к пересмотру правил лыжных гонок.