Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Сердар Азмун, также отличился Ярослав Ракицкий. У гостей мяч забил Алексей Сутормин.
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«Газета.Ru» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит» с 44 очками возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). «Оренбург» (26) располагается на десятой строчке.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Оренбург» (Оренбург) — 3:1
Голы: 0:1 — Сутормин, 33; 1:1 — Азмун, 48; 2:1 — Ракицкий, 81; 3:1 — Азмун, 88.