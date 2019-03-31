Александр Емельяненко выйдет в октагон против экс-бойца UFC

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Стал известен соперник бойца смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко по поединку в рамках турнира «Битва на Волге 12», сообщает «Советский спорт».

Россиянин выйдет в октагон против бразильца Луиса Энрике.

Иностранец имеет в активе 11 побед и пять поражений. В период с 2015 по 2018 год Энрике выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Однако он одержал верх лишь в двух встречах из шести под эгидой данной организации.

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Бой с Емельяненко будет проходить в Самаре 10 мая.

Россиянин должен был приять участие в шестом турнире RCC 4 мая в Челябинске, но после ареста за вождение в нетрезвом виде его заменил Александр Шлеменко.

Ранее сообщалось, что женщины впервые примут участие в чемпионате России по ММА.