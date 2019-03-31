Александр Емельяненко выйдет в октагон против экс-бойца UFC
Стал известен соперник бойца смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко по поединку в рамках турнира «Битва на Волге 12», сообщает «Советский спорт».
Россиянин выйдет в октагон против бразильца Луиса Энрике.
Иностранец имеет в активе 11 побед и пять поражений. В период с 2015 по 2018 год Энрике выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Однако он одержал верх лишь в двух встречах из шести под эгидой данной организации.
Реклама
Бой с Емельяненко будет проходить в Самаре 10 мая.
Россиянин должен был приять участие в шестом турнире RCC 4 мая в Челябинске, но после ареста за вождение в нетрезвом виде его заменил Александр Шлеменко.
Ранее сообщалось, что женщины впервые примут участие в чемпионате России по ММА.