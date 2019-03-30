Виновный в смертельном ДТП чеченец арестован

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Виновник ДТП на Можайском шоссе Муслим Джамбеков арестован до 25 мая, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ходатайство следствия было удовлетворено Дорогомиловским судом Москвы.

ДТП с участием Джамбекова произошло 25 мая. Уроженец Чечни на высокой скорости врезался в автомобиль с семьей из Смоленска и скрылся с места происшествия. В результате инцидента погибли женщина и ребенок. Водитель попал в больницу.

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После требования главы Чечни Рамзана Кадырова виновник ДТП сдался полиции Республики.

Ранее сообщалось, что Джамбеков доставлен в Москву из Грозного.