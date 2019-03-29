Кадыров пообещал потерявшему в ДТП жену и дочь водителю новую машину

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Роман Роменков, жена и ребенок которого погибли в ДТП на Можайском шоссе, получит от Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова новый автомобиль.

25 марта уроженец Чечни Муслим Джамбеков на дорогой иномарке протаранил автомобиль с семьей из Смоленска и скрылся с места ДТП. Позднее глава Чечни потребовал виновника сдаться властям. 29 марта Джамбеков пришел в республиканское отделение полиции.

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«Я в жесткой форме потребовал от виновника ДТП незамедлительно сдаться правоохранительным органам. Он явился в полицию и публично признал вину. Я ещё раз от имени всего чеченского народа выражаю искренние соболезнования Роману Роменкову и всем родным и близким погибших.

По просьбе Президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани Несиевны сообщаю, что фондом принято решение приобрести для Романа Роменкова автомашину и оказать иную помощь. Конечно, ничем нельзя утешить горе человека, лишившегося в мирное время самых близких и родных людей. Пусть Всевышний даст ему силы пережить горечь тяжелой утраты», — написал Кадыров в телеграме.

Ранее сообщалось, что полицейского уволили после ДТП на Можайке.