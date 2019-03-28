«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне

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Московское «Динамо» до конца текущего сезона будет играть домашние матчи в Химках.

Об этом завил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

«Предварительно руководители клуба сказали так – все матчи этого сезона, пока не будет заменен газон, и поле не приведут в порядок, будут проведены на «Арене-Химки», — цитирует Прядкина «СЭ».

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Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с «Локомотивом» в 21-м туре, «Краснодаром» (23-й тур), «Крыльями Советов» (24-й тур), «Ахматом» (26-й тур), «Ростовом» (28-й тур), «Арсеналом» (30-й тур).

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