Дубль Мораты помог Испании одолеть Мальту
В матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 года сборная Испании на выезде победила Мальту, передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 2:0.
Дубль в составе гостей оформил форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората.
Евро-2020. Квалификация. Группа F
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Мальта — Испания — 0:2
Голы: 0:1 – Мората – 31, 0:2 – Мората – 73
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.
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