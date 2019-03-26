Самодурова и Туктамышева попали в заявку на командный чемпионат мира

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Российские фигуристки Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева попали в состав сборной России по фигурному катанию на командный чемпионат мира в Японии, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), национальную сборную также представят Михаил Коляда, Александр Самарин, танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова и спортивная пара Натальи Забияко и Александра Энберта.

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Командный чемпионат мира 2019 года состоится в Фукуоке 11-14 апреля. Соперниками россиян станут спортсмены из Канады, Италии, США, Франции и Японии.

В каждой команде восемь человек: два спортсмена в женском и мужском катании, одна спортивная пара, один танцевальный дуэт. Первое место в каждом виде программы стоит 12 очков, второе --11 и так далее. Сборная победительница определяется после суммирования заработанных отдельными представителями баллов.

Ранее Россия заняла первое место в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию.