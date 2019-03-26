New York Times высмеяло встречу Овечкина с Трампом

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Американское издание New York Times опубликовало ироничную статью о визите клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в Белый дом, передает «Советский спорт».

Во встрече с президентом США Дональдом Трампом приняли участие российские игроки Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

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«Самого популярного русского в Вашингтоне и его одноклубников приняли с почестями в Белом доме. На следующий же день после того, как президент Трамп пришел в восторг от провала попыток преследовать его за незаконную связь с Россией во время избирательной кампании, самый знаменитый русский житель американской столицы прибыл в Белый дом на празднование. Повод? Хоккейное чемпионство», — говорится в статье.

Издание отметило, что на встречу не пошли некоторые игроки команды из-за несогласия с политикой Трампа.

«Но не Овечкин — капитан команды и самый ценный игрок НХЛ, который также является ревностным поклонником и личным другом президента России Владимира Путина. Капитан «Вашингтона» был не единственным русским в Овальном кабинете: вместе с ним пришли Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов», — отмечается в материале.

Визит российских хоккеистов в Белый дом напомнил New York Times о встрече министра Иностранных дел России Сергея Лаврова и посла Сергея Кисляка с американским президентом.

«США в то время увольняли директора ФБР Джеймса Коми, и тот разговор укрепил веру в то, что увольнение случилось из-за расследований Коми относительно самого Трампа и его избирательной кампании. Тогда говорилось, что на Коми было оказано серьезное давление. Когда игроки «Кэпиталз» поставили Кубок Стэнли на стол Резолют, это давление, похоже, было значительно ослаблено», — добавила журналистка Энни Карни.

«Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2017/18 после победы над «Вегас Голден Найтс» со счетом 4-1.

Ранее Трамп заявил, что никто не заслужил «Конн Смайт Трофи» больше, чем Овечкин.