Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Монреаль»

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«Каролина Харрикейнз» обыграла «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В основное время команды не смогли выявить победителя, а в овертайме сильнее оказалась «Каролина» — 2:1. Для команды это четвертая победа в пяти матчах.

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Стоит отметить, что «Харрикейнз» к победе привел российский нападающий Андрей Свечников, который и забросил шайбу в овертайме.

Ранее передача Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Филадельфию».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Монреаль» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

0:1 — Байрон (Галлахер, Томпсон), 14:58;

1:1 — ван Римсдайк (Ферланд, Мартинук), 54:21;

2:1 — Свечников (Стаал), 63:15.