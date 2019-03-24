Загитова завершила чемпионат мира в образе Лары Крофт
Российская фигуристка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова выступила в образе Лары Крофт, сообщает «Советский спорт».
В заключительный день мирового первенства фигуристка вышла с показательным номером в образе героини голливудского фильма.
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Золотая призерка чемпионата мира 2019 года в Японии каталась под песню 2WEI — Survivor.
Помимо показательного выступления, спортсменка исполнила на бис финал своей короткой программы.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию закрытия турнира.
Ранее сообщалось, что Загитова обратилась к болельщикам после чемпионата мира.