Загитова завершила чемпионат мира в образе Лары Крофт

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Российская фигуристка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова выступила в образе Лары Крофт, сообщает «Советский спорт».

В заключительный день мирового первенства фигуристка вышла с показательным номером в образе героини голливудского фильма.

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Золотая призерка чемпионата мира 2019 года в Японии каталась под песню 2WEI — Survivor.

Помимо показательного выступления, спортсменка исполнила на бис финал своей короткой программы.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию закрытия турнира.

Ранее сообщалось, что Загитова обратилась к болельщикам после чемпионата мира.