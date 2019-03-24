Ветеран «Спартака» удивился отсутствию в сборной Глушакова

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Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд не понимает выбора наставника сборной России Станислава Черчесова, который не вызвал Дениса Глушакова, передает rusfootball.

Он удивлен, что полузащитник красно-белых Глушаков не попал в заявку на отборочные матчи к Евро-2020.

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«Не понимаю, почему Черчесов не взял Глушакова. Он достойно играл. Возможно, всю игру не протянул бы, но минут семьдесят он провел бы на хорошем уровне», — сказал Рейнгольд.

Он добавил, что вызвать Юрия Жиркова было не лучшим решением.

«Команде нужен авторитетный игрок. Но 35-летний Жирков уже не успевает. Тренер его элементарно подставляет. Юрий хочет показать лучшее, на что способен. Но здоровье уже не то. А с Казахстаном надо бегатьи быстро. Если и эта встреча будет провальной, то можно делать выводы по тренерской работе», — заключил эксперт.

Ранее сборную России попросили «не валять дурака» в матче с Казахстаном.