Серена Уильямс снялась с турнира в Майами
Американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение прекратить выступление на турнире в Майами, сообщает «Советский спорт».
По информации из твиттера WTA Insider, теннисистка поступила так из-за травмы левого колена.
В матче второго круга американка обыграла шведскую теннисистку Ребекку Петерсон. Из-за того, что Уильямс снялась с турнира, в 1/8 финала сыграет представительница Китая Ван Цян.
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Китаянка поспорит за выход в следующий раунд с победительницей матча Ван Яфань (Китай) — Даниэль Коллинз (США).
Ранее сообщалось, что Уильямс вышла в третий круг турнира в Майами.