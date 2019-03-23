Запашный ответил на провокационное заявление Невзорова о Началовой
Саркастические замечания по поводу похорон Юлии Началовой, которые позволил себе журналист Александр Невзоров, разозлили Эдгарда Запашного, передает портал «Дни.ру».
«Невзоров, вы больной?» — поинтересовался артист в инстаграме.
Также артист поднял этот вопрос и в Госдуме, на слушаниях проекта закона «О культуре».
«Невзоров такую грязь написал про поxороны Началовой! И нет ресурсов, чтобы его отстранить от эфира», — заявил Запашный.
Публицист Александр Невзоров в день прощания с Юлией Началовой предложил похоронить артистку в Мавзолее на Красной площади, а скорбь поклонников артистки назвал «глицериновыми слезами».
Умершую 16 марта Юлию Началову похоронили 21-го числа на Троекуровском кладбище столицы.
Ранее сообщалось, что Евгений Алдонин пришел на похороны Началовой с новой женой.