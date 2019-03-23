Друг Началовой: Юлия пыталась отсудить у Фролова 15 млн рублей

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Друг скончавшейся певицы Юлии Началовой рассказал о том, что она пыталась отсудить у бывшего мужа, хоккеиста Александра Фролова 15 миллионов рублей, передает kp.ru.

Данное решение артистки было связано с желанием обследование за границей. Летом Началова, чтобы раздобыть денег на борьбу с подагрой, продала долг Фролова компании, занимающейся гостиничным бизнесом.

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«Юля собиралась лечь на обследование в зарубежную клинику, где болячки лечат экспериментальными методами. Подагра окончательно ее сломила. Она знала, что вылечить ее невозможно, но мечтала хотя бы ослабить адские боли», — сказал друг певицы.

Умершую 16 марта Юлию Началову похоронили 21-го числа на Троекуровском кладбище столицы.

Ранее сообщалось, что Евгений Алдонин пришел на похороны Началовой с новой женой.