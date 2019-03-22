Ходока Иванова лишили медали чемпионата мира из-за допинга
Российского ходока Александра Иванова лишили золотой медали чемпионата мира 2013 года на дистанции 20 километров и серебряной чемпионата Европы 2014 года, сообщает РИА «Новости».
По информации на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), причиной такого решения в отношении спортсмена стало нарушение антидопинговых правил с его стороны.
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Также ходока дисквалифицировали на три года. Отстранение будет осчитываться со 2 мая 2017 года.
Аннулированы все результаты россиянина в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014.
Ранее сообщалось, что минимум 21 спортсмен подозревается немецкой прокуратурой в применении кровяного допинга.