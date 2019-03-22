Стала известна дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова

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Стала известна дата проведения следующего поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».

Бой состоится 7 сентября 2019 года. Имя соперника пока неизвестно.

«7 сентября — именно в этот день Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой», – написал в инстаграме журналист Азамат Бостанов.

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