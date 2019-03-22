Стала известна дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова
Стала известна дата проведения следующего поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».
Бой состоится 7 сентября 2019 года. Имя соперника пока неизвестно.
«7 сентября — именно в этот день Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой», – написал в инстаграме журналист Азамат Бостанов.
Реклама
На данный момент российский боец смешанного стиля (ММА) отбывает девятимесячную дисквалификацию за потасовку после турнира UFC 229, в рамках которого проходил его бой с ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее Емельяненко обжаловал решение суда о лишении водительских прав.