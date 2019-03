Модрич стал лучшим спортсменом прошедшего года по версии СМИ

Хавбек мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич получил награду лучшему спортсмену 2018 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), сообщает «Советский спорт».

Приз вручили футболисту перед игрой отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против Азербайджана.

Модрич в голосовании журналистов набрал 419 баллов, обогнав теннисистов Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290).

Лучшей спортсменкой года назвали американскую гимнастку Симоне Байлс. Она опередила горнолыжницу Эстер Ледецка и теннисистку Симону Халеп.

