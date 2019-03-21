Загитова проходила допинг-контроль до трех часов ночи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/773/12254773/RIAN_5822648.HR-pic905-895x505-59684.jpg">

Российская фигуристка Алина Загитова закончила проходить допинг-тестирование на чемпионате мира в японской Сайтаме в три часа ночи, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что олимпийская чемпионка Пхенчхана находилась на арене около пяти часов.

По итогам короткой программы Загитова лидирует на чемпионате мира в одиночном катании. За свое выступление она получила 82,08 балла. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию главных событий соревнований у женщин.

Произвольные программы спортсменки представят 22 марта.