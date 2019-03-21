Загитова проходила допинг-контроль до трех часов ночи
Российская фигуристка Алина Загитова закончила проходить допинг-тестирование на чемпионате мира в японской Сайтаме в три часа ночи, сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что олимпийская чемпионка Пхенчхана находилась на арене около пяти часов.
По итогам короткой программы Загитова лидирует на чемпионате мира в одиночном катании. За свое выступление она получила 82,08 балла. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию главных событий соревнований у женщин.
Произвольные программы спортсменки представят 22 марта.