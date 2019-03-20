Медведева: с этой сцены в слезах не уйду

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Серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева поделилась эмоциями от выступления в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Я очень скучала по позитивным эмоциям после проката. Я выходила сегодня на старт, чтобы несмотря ни на что откататься хорошо. С этой сцены я в слезах не уйду. Надоело. Сколько это было — шесть раз в сезоне? Руки опускались. И моим тренерам это поднадоело. Да, выходила преодолевать себя, свои страхи», — цитирует Медведеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Спортсменка отметила, что выступление не обошлось без помарок, но ей удалось избежать грубых ошибок.

«Как говорит Джейсон Браун, когда меня успокаивает, step by step. Так что сегодня я сделала еще один шаг вперед», — заключила фигуристка.

После короткой программы Медведева занимает четвертое место. За свое выступление она получила 74,23 балла.

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