Загитова прокомментировала лучший результат сезона в короткой программе
Олимпийская чемпионка Алина Загитова подвела итоги короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Россиянка набрала за свое выступление 82,08 балла и лидирует в соревнованиях женщин.
«В фигурном катании всегда есть конкуренция, в нашей группе здоровая конкуренция и это хорошо. Думаю, тренеры меня настроили правильно, и я смогла показать лучший результат в сезоне», — цитируют Загитову «РИА Новости».
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Спортсменка отметила, что быстро забывает хорошие и плохие результаты.
«А в Японии у меня всегда спокойствие, которое помогает», — сказала Загитова.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий соревнований у женщин.