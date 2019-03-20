Макгрегор опустился в обновленном рейтинге бойцов UFC

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленный общий рейтинг бойцов, выступающих в организации, сообщает «Советский спорт».

Лидирует в топе тяжеловес американец Дэниель Кормье. Вторую строчку занимает обладатель пояса в полутяжелом весе Джон Джонс. Замыкает тройку лучших бойцов смешанного стиля (ММА) в UFC действующий чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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Единственное изменение в первой десятке коснулось ирландца Конора Макгрегора. Его обошел чемпион в полусреднем весе Камару Усман. Теперь бывший соперник Нурмагомедова находится на девятой позиции.

Ранее стал известен соперник Махачева на турнире UFC в Санкт-Петербурге.



Топ-10 общего рейтинга UFC

1. Дэниель Кормье

2. Джон Джонс

3. Хабиб Нурмагомедов

4. Макс Холлуэй

5. Генри Сехудо

6. Аманда Нуньес

7. ТиДжей Диллашоу

8. Камару Усман

9. Конор МакГрегор

10. Стипе Миочич