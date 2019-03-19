Экс-глава российской легкой атлетики высказался о выдаче ордера на его арест

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Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал информацию о выдаче властями Франции ордера на его арест.

«Сам узнал об этом из СМИ час назад. Французская прокуратура и все вот эти скандалы, связанные с расследованием, — обычно все вбрасывается в прессу, а потом двигается дальше. Я не получал никаких извещений, никаких данных. Мне никто ничего не сообщал. Даже не знаю, в чем меня обвиняют», — цитирует Балахничева Sport24.

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Экс-глава ВФЛА отметил, что прокуратура опрашивала его как свидетеля полтора года назад.

«В том документе, что у меня есть, нет никаких обвинений. Обвинение должно включать в себя улики, показания свидетелей и так далее… А тут одни разговоры», — сказал Балахничев.

«Думаю, судьба этого ордера будет такой же, как и остальных: мне опять придется тратить деньги, оспаривать, нанимать юристов… Все это тянется уже четыре года. У них своя юрисдикция, у нас своя. Посмотрим, что будет», — заключил бывший функционер.

Ранее в СМИ сообщалось, что Балахничев был связан с организованной коррупционной схемой в легкой атлетике. В ноябре 2015 года были арестованы экс-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламин Диак, его адвокат Хабиб Сиссе и сын Папа Массата Диак. По версии следствия, они получали взятки от ВФЛА за сокрытие допинговых дел российских спортсменов.