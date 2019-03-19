СМИ: миллиардер Рэтклифф намерен приобрести «Челси» у Абрамовича

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Британский предприниматель Джим Рэтклифф хочет выкупить английский «Челси» у россиянина Романа Абрамовича, сообщает ТАСС.

По информации The Mirror, клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) обойдется покупателю в €2,92 млрд. У бизнесменов уже прошла встреча на стадионе, где британец высказал идеи по поводу будущего команды.

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Отмечается, что в СМИ появилась информация о том, что миллиардер из России намерен избавиться от клуба после того, как ему отказали в продлении инвестиционной визы. Без нее он не сможет вести деятельность в Великобритании.

Сам Абрамович приобрел «синих» в 2002 году за €163 млн.

Ранее Абрамович побывал в Казани и мог обсудить покупку «Рубина».