Бекхэм признался в использовании телефона за рулем

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Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм признался полиции Лондона в использовании мобильного телефона, находясь за рулем автомобиля, передает РИА «Новости».

Как передает The Sun, Бекхэм отправил свое признание по почте. Судебное заседание должно пройти 19 марта. Экс-футболисту грозит штраф в размере 200 фунтов. Также он может получить шесть штрафных баллов в водительский рейтинг.

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Инцидент произошел в ноябре 2018 года в столице Великобритании. О нарушении правил дорожного движения сотрудникам правоохранительных органов сообщил свидетель.

Ранее Бекхэму показали его уродливую копию.