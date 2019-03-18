Губерниев предложил урезонить Гараничева с помощью денег

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что надо правильно воспитывать биатлонистов сборной России, передает «Чемпионат.com».

Ведущий высказался относительно решения россиянина Евгения Гараничева отказаться от участия в эстафете на чемпионате мира в Швеции.

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По словам эксперта, следует заранее делить спортсменов по видам гонок.

«Мы знаем, что Гараничев не самый надежный боец в эстафете, но в нынешнем сезоне он показал, что может здорово бегать. Возможно, стоит заранее на пресс-конференции объявлять, что вот эти спортсмены у нас для эстафеты, вот эти для личных гонок», — предложил Губерниев.

Комментатор уверен, что помочь наладить дисциплину может разумное финансирование.

«Но если спортсмен не подходит эстафеты, то, может, ему надо поменьше платить? Не хочет бежать за команду, готовься получать другие деньги. Рычагов можно придумать массу», — заявил он.

Ранее Гараничев сбежал от журналистов после масс-старта на ЧМ по биатлону.