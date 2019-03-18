Клэбо считает Большунова лучшим лыжником на данный момент

<img src="//img.gazeta.ru/files3/95/12233095/large__3_-pic905-895x505-70079.jpg">

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился мнением о победе российского спортсмена Александра Большунова в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, передает «Советский спорт».

Клэбо считает, что у Больушнова очень большие шансы на победу в общем зачете Кубка мира. Благодаря этой победе россиянин уменьшин разрыв между ним и норвежцем до 14 очков.

Реклама

«Это ужасно. У Большунова получается все. Как в Хольменколлене, так и здесь сегодня. Он — лучший дистанционный лыжник на данный момент. Поэтому остальным, кто сражается за желтую майку, будет тяжело, ведь остались две дистанционные гонки, за которые можно получить много очков.

Большунов может быть доволен. Его последние выступления в дистанционных гонках впечатляют. Мне же остается только надеяться на удачный спринт в пятницу в Квебеке, иначе можно уже в субботу возвращаться домой», — приводит слова Клэбо NRK.

Ранее сообщалось, что Большунов сократил отставание от Клэбо в общем зачете Кубка мира.