Фанаты «Дженоа» хотели вернуть билеты из-за отсутствия на поле Роналду
Болельщики клуба из Генуи «Дженоа» были расстроены отсутствием на поле форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт».
17 марта черно-белые в гостях уступили «Дженоа» со счетом 2:0. Это поражение стало первым для туринцев в текущем сезоне Серии А.
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В составе на игру не был заявлен Роналду. Руководство клуба решило предоставить нападающему отдых после подвига в матче с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Фанаты генуэзского клуба расстроились от того, что не увидят легендарного португальца в действии.
По информации Calciomercato, все билеты на матч 28-го тура Серии А были проданы, но как только стало известно, что Роналду вне игры, зрители начали звонить в офис «грифонов» с требованием вернуть им деньги.