Погребняка смешит выступление темнокожего футболиста за сборную России

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Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк высказался о натурализации футболистов.

«Отношусь к натурализации в сборной отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес — вот топовый игрок», — цитирует Погребняка «Комсомольская правда».

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Однако форвард отметил, что на позиции футболиста московского ЦСКА также играет правый защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников.

Ранее сообщалось, что получивший российский паспорт игрок сборной не считает себя натурализованным.