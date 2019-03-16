Стали известны составы «Урала» и ЦСКА на матч чемпионата России
Екатеринбургский «Урал» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Стартовый состав «Урала»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк.
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Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Влашич, Ахметов, Обляков, Нисимура, Чалов.
Встреча между «Уралом» и ЦСКА пройдет в Екатеринбурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 14.00 мск.