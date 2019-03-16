Хачанов уступил Надалю и не вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти в полуфинал турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщает «Советский спорт».
В четвертьфинальном матче спортсмен уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:7 (2:7). Теннисисты находились на корте два часа 18 минут.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее олимпийский чемпион Рио в паре Марк Лопес стал подозреваемым в сдаче двух матчах на турнирах серии «Челленджер» в 2008 году.
ATP. Индиан-Уэллс (США). 1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания) — Карен Хачанов (Россия) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)