Хабиб Нурмагомедов отреагировал на теракт в Новой Зеландии

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о теракте в Новой Зеландии, передает «Советский спорт».

«Мы принадлежим богу, и к нему мы возвращаемся. Это одно из самых ужасных видео, которые я когда-либо видел. Аллах знает лучше нас, терпения всем», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

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Вооруженное нападение на две мечети произошло в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. По последним данным в результате трагедии погибли 49 человек.

Ранее сообщалось, что сборная Бангладеша по крикету находилась в мечети во время стрельбы.