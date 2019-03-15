Хабиб Нурмагомедов отреагировал на теракт в Новой Зеландии
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о теракте в Новой Зеландии, передает «Советский спорт».
«Мы принадлежим богу, и к нему мы возвращаемся. Это одно из самых ужасных видео, которые я когда-либо видел. Аллах знает лучше нас, терпения всем», — написал Нурмагомедов в инстаграме.
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Вооруженное нападение на две мечети произошло в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. По последним данным в результате трагедии погибли 49 человек.
Ранее сообщалось, что сборная Бангладеша по крикету находилась в мечети во время стрельбы.