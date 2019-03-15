Сборная Бангладеша по крикету находилась в мечети во время стрельбы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/367/12243367/RTX6R9WT-pic905-895x505-12145.jpg">

Члены сборной Бангладеша по крикету находились в мечети новозеландского города Крайстчёрч, где произошла стрельба, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что спортсмены были в здании вместе с журналистом ESPN.

Реклама

«Вся команда спаслась от стрелков! Страшный опыт, пожалуйста, помолитесь за нас», — написал в твиттере один из спортсменов, Тарик Икбаль Хан.

Трагедия в Крайстчёрче произошла в 13.40 по местному времени. По предварительным данным, в результате стрельбы погибли 27 человек. «Газета.Ru» следит за последствиями трагедии в режиме онлайн.