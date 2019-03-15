«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» благодаря Кузнецову и Овечкину
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Вашингтона».
Российский форвард Евгений Кузнецов стал одной из главных звезд этой встречи. Он набрал два очка, отдав голевую передачу и забросив шайбу.
Капитан «столичных» Александр Овечкин также отличился, он стал автором одной из результативных передач.
Ранее передача Малкина помогла «Питтсбургу» разгромить «Баффало».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
0:1 — Коннолли (Кемпны, Карлсон), 02:53;
0:2 — Эллер (Коннолли, Хагелин), 09:30;
1:2 — ван Римсдайк (Гостисбер), 21:03;
1:3 — Коннолли (Хагелин), 28:43;
1:4 — Уилсон (Кузнецов, Орлов), 29:48;
2:4 — Лотон (Хартман, Хег), 32:22;
2:5 — Кузнецов (Овечкин, Кемпны), 57:34.