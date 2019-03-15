«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» благодаря Кузнецову и Овечкину

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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Вашингтона».

Российский форвард Евгений Кузнецов стал одной из главных звезд этой встречи. Он набрал два очка, отдав голевую передачу и забросив шайбу.

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Капитан «столичных» Александр Овечкин также отличился, он стал автором одной из результативных передач.

Ранее передача Малкина помогла «Питтсбургу» разгромить «Баффало».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

0:1 — Коннолли (Кемпны, Карлсон), 02:53;

0:2 — Эллер (Коннолли, Хагелин), 09:30;

1:2 — ван Римсдайк (Гостисбер), 21:03;

1:3 — Коннолли (Хагелин), 28:43;

1:4 — Уилсон (Кузнецов, Орлов), 29:48;

2:4 — Лотон (Хартман, Хег), 32:22;

2:5 — Кузнецов (Овечкин, Кемпны), 57:34.