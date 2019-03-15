Фигуристка Попова сравнила Универсиаду с Олимпиадой
Российская фигуристка Бетина Попова, которая выступает в паре с Сергеем Мозговым, сравнила Универсиаду с Олимпийскими играми, передает Sport24.
На прошедшей в Красноярске Универсиаде Попова и Мозгов выиграли золотые медали в танцах на льду, опередив своих прямых конкурентов Софью Евдокимову и Егора Базина.
Золото Универсиады стало самым главным успехом в карьере пары на сегодняшний момент.
«Мы уступили своим соперникам на чемпионате России. Старт в Красноярске был для нас неким реваншем. К тому же у меня была травма.
А еще я первый раз на таком масштабном турнире. Сергей-то был уже на Юношеских играх и выиграл их! С другой девчонкой, правда. Но ничего, взрослую Олимпиаду он уже будет со мной выигрывать. Возможности что-то завоевать с третьей партнершей у него не будет», — заявила Попова.
Ранее сообщалось, что фигуристка Попова считает неправильным непопадание Туктамышевой на ЧМ.