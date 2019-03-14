УЕФА может дисквалифицировать Неймара на три матча

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт».

По информации The Times, футболисту грозит трехматчевая дисквалификация за критику арбитров.

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Встреча между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», прошедшая в Париже, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В добавленное время после просмотра видеоповтора в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал нападающий «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд. По сумме двух матчей в следующий раунд турнира прошел английский клуб.

Ранее сообщалось, что УЕФА сократил дисквалификацию нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта.