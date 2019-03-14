Месси рассказал о хаосе в игре «Барселоны»

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игре команды ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (5:1), передает «Советский спорт».

Первая встреча завершилась нулевой ничей, благодаря разгромной победе во второй игре каталонская команда стала одним из четвертьфиналистов турнира.

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«При 2:1 стало несколько нервозно, мы допустили хаос. До того «Лион» нам не угрожал. К счастью, мы забили третий мяч и снова взяли игру под контроль.

Все потенциальные соперники по пятничной жеребьевке сильны. Тот же «Аякс» продемонстрировал, что является потрясающей командой молодых талантов, которые никого не боятся», — цитирует Месси официальный сайт УЕФА.

Жеребьевка четвертьфинала состоится 15 марта.

Ранее сообщалось что президент «Лиона» остался недоволен работой системы видеоповторов.