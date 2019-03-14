УЕФА назвала кандидатов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Прошла неделя ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели.
В список попали нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ливерпуля» Садио Мане и Лерой Сане из «Манчестер Сити».
Ранее сообщилось, что арендованному голкиперу «Ливерпуля» четыре месяца не платят зарплату.