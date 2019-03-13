Взявшая бронзу индивидуальной гонки ЧМ биатлонистка изобразила рок-звезду

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Французская биатлонистка Жюстин Бреза, которая заняла третье место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Швеции, нестандартно отпраздновала получение бронзовой медали, передает «Советский спорт».

Спортсменка прыгнула в толпу болельщиков во время церемонии награждения.

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«Если вы вдруг пропустили церемонию награждения: Бреза нескончаемо рада своей бронзовой медали», — гласит надпись в посте Международного союза биатлонистов (IBU) на странице в твиттере.

Золото индивидуальной гонки забрала шведка Ханна Эберг, серебряную медаль завоевала итальянка Лиза Витоцци.

13 марта в Эстерсунде пройдет мужская индивидуальная гонка.

Ранее россиянки не попали в топ-10 индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону.