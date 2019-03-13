Взявшая бронзу индивидуальной гонки ЧМ биатлонистка изобразила рок-звезду
Французская биатлонистка Жюстин Бреза, которая заняла третье место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Швеции, нестандартно отпраздновала получение бронзовой медали, передает «Советский спорт».
Спортсменка прыгнула в толпу болельщиков во время церемонии награждения.
«Если вы вдруг пропустили церемонию награждения: Бреза нескончаемо рада своей бронзовой медали», — гласит надпись в посте Международного союза биатлонистов (IBU) на странице в твиттере.
Золото индивидуальной гонки забрала шведка Ханна Эберг, серебряную медаль завоевала итальянка Лиза Витоцци.
13 марта в Эстерсунде пройдет мужская индивидуальная гонка.
Ранее россиянки не попали в топ-10 индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону.
Don't forget that you can watch the women's 15km medal ceremony in #2019Ostersund LIVE right now on https://t.co/bk5aBBso9Q ��������— IBU World Cup (@IBU_WC) 12 марта 2019 г.