Роналду — о хет-трике в матче ЛЧ: я просто сделал свою работу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/517/12012517/RIAN_5524177.HR-pic905-895x505-94605.jpg">

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0), передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Португальский футболист оформил в данной игре хет-трик.

Реклама

«Мы хотели сделать этот вечер особенным, и нам это удалось. Не только благодаря моим голам, но и действиям всей команды. Именно с таким настроем надо играть в Лиге чемпионов. Мы собой должны гордиться. Я просто сделал свою работу. Очень рад, вечер получился волшебным», — отметил Роналду.

«Старая синьора» отыгралась после поражения в первой встрече (0:2), пройдя в четвертьфинал.

Ранее Роналду разделил с Месси первое место по хет-трикам в ЛЧ.