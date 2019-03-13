«Реал» провел встречу с представителями Икарди

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Мадридский «Реал» снова заинтересовался в услугах нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, сообщает «Советский спорт».

По информации Tuttomercatoweb, в тоже время, когда на пост главного тренера вернулся Зинедин Зидан, «королевский клуб» связался с представителями Икарди. Встреча была длительной, а переговоры тщательными, утверждает источник.

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Неизвестно, сколько «сливочные» готовы отдать за форварда, однако они продемонстрировали явную заинтересованность в аргентинском футболисте.

До этого стало известно, что «Наполи» предложил Икарди зарплату в €9 млн за сезон и около €2 млн в качестве бонусов, но в «Реале» уверили, что смогут побить названные суммы.

Ранее Зидан остановил трансфер Марсело в «Ювентус».