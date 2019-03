Роналду разделил с Месси первое место по хет-трикам в ЛЧ

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду разделил первое место по количеству хет-триков в Лиге чемпионов с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает «Советский спорт».

Португальский футболист забил три мяча в ответном матче 1/8 финала против мадридского «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:0. Благодаря победе «старая синьора» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Реклама

Теперь в активе Роналду восемь хет-триков в данном турнире. Отмечается, что по хет-трикам в плей-офф игрок туринского клуба идет впереди (четыре против двух), в то время как на групповой стадии чаще на свой счет записывал три гола Месси (шесть против четырех).

Ранее «Манчестер Сити» забил семь безответных мячей в ворота «Шальке».

No player in HISTORY has scored more UCL hatricks than Cristiano Ronaldo (8). pic.twitter.com/q0h03L9zgg