Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

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Туринский «Ювентус» разгромил мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.

Мяч в составе «старой синьоры» забил еще защитник Джорджо Кьеллини на третьей минуте, однако арбитр отменил его из-за фола нападающего Криштиану Роналду на вратаре соперников Яне Облаке. Далее португальский форвард перекрыл неприятный игровой момент, оформив хет-трик. Победным голом стал реализованный Роналду пенальти.

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Таким образом, туринский клуб победил со счетом 3:0 и отыгрался после проигрыша в первой встрече (0:2), пройдя в четвертьфинал.

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Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч

Ювентус (Италия) — Атлетико (Испания) — 3:0 (1:0)

Голы: 1:0, 2:0, 3:0 — Роналду, 27; 48; 86.