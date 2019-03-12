Стала известна дата суда над Макгрегором по делу о нападении на фаната
Стало известно, когда суд будет решать судьбу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».
По информации MMA Fighting, судебное слушание по делу ирландца будет рассмотрено 10 апреля.
Реклама
Изначально в СМИ писали, что суд может состояться в течение трех недель после совершения нарушения.
11 марта Макгрегора арестовали в Майами. Боец разбил и забрал с собой телефон фаната, который пытался его сфотографировать в 5 утра на выходе из отеля в нетрезвом состоянии.
Ранее спортсмен Александр Шлеменко раскритиковал поведение Макгрегора.