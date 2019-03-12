Стала известна дата суда над Макгрегором по делу о нападении на фаната

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Стало известно, когда суд будет решать судьбу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

По информации MMA Fighting, судебное слушание по делу ирландца будет рассмотрено 10 апреля.

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Изначально в СМИ писали, что суд может состояться в течение трех недель после совершения нарушения.

11 марта Макгрегора арестовали в Майами. Боец разбил и забрал с собой телефон фаната, который пытался его сфотографировать в 5 утра на выходе из отеля в нетрезвом состоянии.

Ранее спортсмен Александр Шлеменко раскритиковал поведение Макгрегора.