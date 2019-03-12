Завершилась церемония закрытия зимней Универсиады в Красноярске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/801/12238801/upload-RIAN_5813246.HR-pic905-895x505-24856.jpg">

В Красноярске состоялось закрытие XXIX зимних студенческих игр 2019 года, сообщает «Советский спорт».

В мероприятии принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Режиссером-постановщиком закрытия стал хореограф, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух. Он назвал личным вызовом режиссерскую работу на мероприятиях турнира.

Реклама

«Конечно, эмоции переполняют, ведь это далеко не рядовое событие в моей жизни, а одно из главных. Это новый этап», — сказал Авербух.

Для зрителей выступили фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина, Аделина Сотникова. Прозвучали швейцарские национальные мотивы, певица Хельвети представила свой вариант «Калинки».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Соревнования проходили с 2 по 12 марта. Участие в них приняли спортсмены из 58 стран. По итогам соревнований страной победительницей стала Россия, представители которой завоевали 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.

Ранее Дмитрий Медведев поздравил победителей зимней Универсиады.